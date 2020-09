Hospital divulga boletim sobre estado de saúde de Bolsonaro após cirurgia

A equipe médica do Hospital Albert Einstein classificou como um sucesso a cirurgia de retirada de um cálculo que estava na bexiga do presidente Jair Bolsonaro O procedimento foi realizado na manhã dessa sexta-feira (25), em São Paulo.

A cirurgia a laser começou a cerca de 1h30 e ocorreu sem nenhum tipo de complicação. Conforme o próprio presidente, o cálculo retirado era bem pequeno e tinha o tamanho aproximado de um grão de feijão. Ele pode ter se formado no rim e se deslocado para a bexiga ou pode ter se formado dentro dela mesmo.

De acordo com o boletim médico divulgado pela unidade hospitalar, Bolsonaro se recupera bem e está sem dor ou febre. Ele ainda não tem previsão de alta, mas deve ficar no máximo 48h no hospital.

A previsão é que na próxima semana, Bolsonaro possa retomar as atividades e o trabalho. Essa é a quinta vez que o presidente é operado desde que foi esfaqueado durante a campanha presidencial em 2018.