Homem encomenda roubo de celular da ex para checar se ela estava namorando

Igor da Cunha Silva foi preso suspeito de encomendar o roubo do celular da ex-namorada para checar se ela estava se relacionando com outra pessoa. O crime aconteceu na quarta-feira passada (6), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, mas ela só descobriu que o ex estava envolvido no crime, nessa segunda-feira (11).

A vítima, de 24 anos, foi abordada por um homem armado, que levou o celular dela.

“A vítima, muito abalada pelo crime, chegou em casa e comentou com os parentes e a história foi se difundindo na família. Até que a própria ex-cunhada, irmã do autor, ligou para ela e contou: ‘Quem subtraiu o telefone foi o meu irmão’. Ela, incrédula, compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos e recuperar o telefone o celular. Ao ver as imagens, ela constatou que foi o ex-companheiro o autor do roubo”, afirmou o delegado Flávio Rodrigues do 42ª DP ao G1 RJ.

Imagens de câmeras de seguranças mostram Igor e o comparsa Pedro Lucas Nascimento de Mendonça, de tocaia antes do ataque à vítima. Já em outro momento é possível ver a mulher sendo assaltada.

Igor confessou o crime e disse que encomendou o roubo para ter acesso ao celular da ex-namorada.

A dupla foi autuada em flagrante por roubo e enquadrados na Lei Maria da Penha, pois o crime foi motivado por ciúmes.