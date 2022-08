Homem é denunciado por se passar por freira e fazer cirurgias com facas caseiras

Um homem foi denunciado suspeito de integrar um grupo criminoso que enganava vítimas afirmando que fazia cura espiritual. O suspeito chegava a se vestir de freira e usava o codinome ’Madre Catarina’, enquanto fazia as cirurgias. O caso aconteceu no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O falso médium, segundo denuncia do Ministério Público, enganou dezenas de pessoas com promessas de cura, com supostas cirurgias espirituais.

Para isso, ele se vestia de freira, usava instrumentos médicos, ou mesmo domésticos, como tesouras, facas e estiletes, sem esterilização. Ele chegou a usar esses objetos para a retirada de tumores faciais e pedra nos rins.

"De se ressaltar que, as cirurgias espirituais eram feitas diretamente no corpo físico dos "pacientes", com os mesmos instrumentos de uma cirurgia médica convencional, porém sem anestesia e dispensando qualquer precaução de assepsia. Em certos casos, embora não raros, os denunciados utilizavam-se de objetos de uso domésticos [facas, tesouras estiletes] como instrumentos operatórios, igualmente sem quaisquer cuidados antissépticos", afirmou o promotor de Justiça Daura Serratine.

Era cobrado o valor de R$ 100 para consulta ou cirurgia.