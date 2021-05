Helicóptero com quatro pessoas cai em Belo Horizonte

As causas do acidente devem ser investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero decolou e logo em seguida caiu em uma área de mata. As quatro pessoas que estavam dentro da aeronave não se feriram e conseguiram sair ilesas da aeronave.

Um helicóptero com quatro passageiros caiu na manhã deste sábado (8), no bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.