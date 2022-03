Governo federal decide zerar imposto de importação sobre etanol até dezembro

A decisão que visa baratear o litro do etanol comum e aditivado vendido nos postos, também pode ajudar a conter a alta dos preços da gasolina que é misturada com uma parcela de etanol antes de chegar ao tanque dos veículos.

O governo federal decidiu nesta segunda-feira (21) que vai zerar o imposto de importação do etanol até 31 de dezembro de 2022. A decisão tomada pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia precisa ser publicada para entrar em vigor.

