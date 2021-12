Governo envia mensagens para oferecer serviços públicos digitais aos brasileiros

Os motoristas brasileiros começaram a receber mensagens do governo federal com orientações para o pagamento de multas de trânsito dentro do prazo e com descontos de até 40%. A iniciativa faz parte de uma ferramenta que vai ofertar serviços públicos digitais aos cidadãos.

De acordo com a Agência Brasil, as notificações chegarão pelo aplicativo Gov.Br, por e-mail e SMS no celular. Outros serviços serão contemplados na sequência, informou o Ministério da Economia.

“Com o Notifica Gov.Br, mudamos a lógica da comunicação entre o Estado e a população, pois começamos a oferecer serviços de forma antecipada. Nos tornamos mais preditivos. Ou seja, não é só o cidadão que vem atrás do serviço público no Gov.Br. Nós começamos a oferecê-los a partir da personalização da experiência do usuário com a plataforma Gov.Br”, explica o secretário de Governo Digital, Fernando Coelho Mitkiewicz, em nota.