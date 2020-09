Gato é resgatado após ficar preso dentro de cano

Um gato ficou preso dentro de um cano e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira (03). O caso aconteceu na cidade de Salinas, em Minas Gerais.

De acordo com o Sistema Globo, o felino entrou em um cano que faz o escoamento da água da chuva de uma casa vinculada à secretaria municipal de Saúde, no entanto, ele não conseguiu sair. Uma pessoa que estava trabalhando no local acionou o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.

Os bombeiros analisaram o local para evitar machucar o gato e só então usaram uma serra para cortar o cano.

O animal, que é adulto e macho, não teve ferimentos e foi solto.