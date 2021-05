Funcionários relatam falta de sedativos para intubação em hospitais do Rio

Funcionários de hospitais do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense denunciam a falta de sedativos para intubação.

Segundo o G1, enfermeiros do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, relatam a falta do medicamento para manter os pacientes com covid-19 sedados. “Eles [pacientes] estão intubando sem sedação porque não tem. Está em falta", disse um funcionário.

Um paciente chegou a retirar os tubos, segundo um dos profissionais. “Eu sei que a intubação dele foi complicada porque não tinha os sedativos para apagar ele. Teve uma hora que ele extubou”, contou o homem afirmando que os médicos tiveram que fazer uma traqueostomia no paciente.

No Hospital Federal do Andaraí a falta de remédio também prejudica o atendimento, já que sem os sedativos os pacientes ficam inquietos.

“Lá tem pacientes graves intubados com idade em torno de 40 anos, que não estão podendo ser pronados, ou seja, virados de barriga para baixo, para melhorar a ventilação pulmonar, por falta de medicações. Não tem bloqueador neuromuscular e sedação apropriada para o procedimento. Muito triste ter o que fazer para melhorar o paciente e não poder por falta de medicação”, lamentou uma funcionária.

Familiares também confirmam que falta intubação: “"Estou com a minha avó de 75 anos internada no Hospital da Posse. Ela está intubada com caso grave de Covid. Os médicos disseram que ela está sedada, porém, está em falta a sedação no hospital. Eu tenho fotos e informações da minha avó acordada que comprovam que não tem sedação no hospital. Eu vim pedir ajuda dos senhores governantes para que comprem e envie para Posse sedação", disse Diego Tavares à publicação.

A direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer informou que está com o estoque de sedativos e outros medicamentos regularizados; já o Hospital Geral de Nova Iguaçu negou a falta de sedativos na unidade.