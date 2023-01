Fred admite que errou com Cara de Sapato na Prova do Anjo

O lutador fez questão de afirmar que Fred é sua prioridade no jogo logo após Amanda.Cara de Sapato também explicou que quer ganhar "alguma coisa" no jogo porque não sabe quando "vai sair".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred e Cara de Sapato entraram numa DR após a primeira Prova do Anjo do BBB 23. O lutador tentou se justificar para Fred sobre ter escolhido ele e Ricardo para serem eliminados da disputa pelo colar do Anjo.

