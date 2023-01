MC Guimê critica atitude de Marília e Fred Nicácio no Monstro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Guimê não gostou da atitude de Marília e Fred Nicácio ao serem indicados para o Castigo do Monstro no BBB 23. A dupla foi escolhida por Aline Wirley e Bruno, que venceram a Prova do Anjo.

Para Bruno, Gabriel e Ricardo, Guimê disse que Nicácio e Marília foram arrogantes.Guimê: "O que soa como arrogância, chatice, que já roubou minha brisa legal é o grupo de lá com essas atitudezinhas, igual a esse bagulho do Monstro agora. Quando eu ganhar o Monstro eu vou brincar, eu vou curtir, eu vou me divertir, mas pegar o Monstro e ficar rindo: 'Ah, eu estou adorando, eu adoro isso aqui'. Isso aí não, irmão".O cantor não gostou do comportamento da dupla ao receber as fantasias e imitou o "ataque de riso" que Marília e Nicácio tiveram.