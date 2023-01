Marido de Fred Nicácio, do BBB 2023, quer beijar Gabriel Santana fora do reality e diz que toparia um trisal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de revelar que mantém um casamento aberto de três anos com Fred Nicácio, Fabio Gelonese jurou de pés juntos que não ficou com ciúmes dos beijos quentes trocados pelo marido e o ator Gabriel Santana no BBB 23. Pelo contrário. O dentista de Bauru, no interior de São Paulo, contou que ficou com vontade de beijar o intérprete de Renato em "Pantanal". Ele até revelou que já sabia da possibilidade de uma atração entre os dois brothers.

"Quando vi a lista dos participantes que entrariam na casa, de todos, a única pessoa que achei que poderia rolar alguma coisa com o Fred, foi o Gabriel. Ele é um gato. Maravilhoso", elogiou Gelonese que não escondeu estar interessado em conhecer o ator fora do reality. "Logo depois do beijo, ele perguntou sobre mim e disse que gostaria de me conhecer. Eu também gostaria de conhecê-lo porque ele faz muito o meu tipo. Toparia um trisal com eles, com certeza."

Gelovese ainda confidenciou que não tinha combinada nada com Nicácio nem feito qualquer oposição sobre um possível envolvimento dentro da casa mais vigiada do Brasil. "A gente não combinou nada para ele entrar no programa, até mesmo porque já estava válido todo o nosso acordo antes do programa", disse. Mas, o dentista pontuou em entrevista à revista Quem que o marido "será outra pessoa, com outras vivências e experiências" após o reality.

"Após a saída dele do BBB, vamos ter que conversar novamente e repactuar esses acordos, porque a minha vida já está mudando aqui fora, com poucos dias de programa. Imagina a vida dele daqui três meses, quando chegar à final. A dele e a minha também", justificou Fabio sobre a relação com o brother.