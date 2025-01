Falsa dentista é presa por procedimentos ilegais dentro de loja de roupas

Ketellen, que também possuía a loja de roupas, operava uma clínica clandestina nos fundos do estabelecimento. No local, a polícia encontrou diversos materiais odontológicos armazenados de maneira insalubre, como seringas e facetas dentárias, sem qualquer cuidado com a higiene. Ela usava redes sociais para divulgar seus serviços, atraindo clientes com fotos de "antes e depois" e oferecendo preços abaixo do mercado.

Uma mulher de 29 anos, identificada como Ketellen Alves Ribeiro, foi presa em flagrante nesta segunda-feira (13) em Niterói, Região Metropolitana do Rio, por fazer procedimentos odontológicos de forma ilegal. Ela realizava procedimentos como colocação de lentes de resina, lentes de porcelana e aparelhos ortodônticos nos fundos de uma loja de roupas, sem ter registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO). A polícia chegou até ela após receber denúncias sobre a oferta de serviços odontológicos irregulares.

