Ex-ministro Pazuello será investigado por compra de vacinas contra Covid-19

Em março de 2021, Pazuello teria se reunido com representantes da farmacêutica responsável pela CoronaVac e negociado a compra de 30 milhões de doses do imunizante. Entretanto, o pagamento seria três vezes maior que o preço do Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina no Brasil.

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, será investigado por suspeita de negociar a compra de doses de vacinas contra Covid-19 com valor superior ao praticado pelo mercado brasileiro. O Conselho de Ética da Presidência abriu um inquérito para apurar a conduta do ex-ministro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.