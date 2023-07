'Estou na UTI, não morri ainda', diz Bolsonaro sobre estar inelegível

"Não é justo querer dividir meu espólio, eu tô na UTI, eu não morri ainda. Não tem um nome ainda de conhecimento do Brasil todo para fazer o que eu fiz, ao longo desses quatro anos. Nós ajudamos a surgir certas lideranças, como o Tarcísio [de Freitas], que é carioca, torcedor do Flamengo e governador de São Paulo. O [Romeu] Zema [governador de Minas Gerais] tem seu trabalho lá, o pessoal se voltou a ele contra o PT. Outros nomes, bons nomes, apareceram, mas não tem ainda esse carimbo para falar para o Brasil todo 'estamos juntos para 2026'. Espere um pouco mais. Vão aparecer aqueles precoces, [dizendo] 'nem à direta nem à esquerda, vamos para o centro, vamos unir todo mundo", afirmou Bolsonaro, durante entrevista à Jovem Pan.

