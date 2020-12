Ex-deputado Federal Francisco Floriano é alvo de Operação Talha da PF

O ex-deputado do Democratas, Francisco Floriano, está na mira da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (9), em Brasília. Ele é suspeito de participar de um esquema de corrupção de desvio de dinheiro público dentro do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, no Rio de Janeiro.

Desde cedo, agentes cumprem mandados de busca e apreensão na casa e escritórios dele e de outras pessoas relacionadas ao mesmo. As ordens judiciais são cumpridas simultaneamente em endereços no Rio de Janeiro e em Brasília.

A PF apurou que Floriano atuava supostamente interferindo diretamente em decisões administrativas da instituição e beneficiava conhecidos dando preferência a eles em cirurgias. Além disso, ele também é acusado de cobrar propina para liberar verba de emendas para o Instituto Jamil Haddad.