Estudante de direito é achada morta dentro de rio com peso amarrado nos pés

Paula, que cursava o 9º semestre do curso de direito, foi encontrada com um peso amarrado nos pés e marcas de violência no corpo e na cabeça. Ela desapareceu enquanto caminhava com a irmã de 14 anos, que tem autismo.

A estudante de direito, Paula Vitória da Conceição, de 23 anos, foi achada morta dentro do Rio Guandu, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela estava desaparecida desde quarta-feira (20).

