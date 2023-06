Estudante baleado na cabeça durante ataque em escola morre no hospital

A polícia afirma que o invasor não conhecia Karoline e Luan e que a motivação do ataque ainda está sendo investigada, mas a família do suspeito alega que ele é esquizofrênico e está em tratamento.

O ataque foi praticado por um ex-aluno de 21 anos que chegou na instituição com o argumento de que iria solicitar um histórico escolar na secretaria. Assim que entrou, porém, abriu fogo contra alunos no local.

A família decidiu doar os órgãos do rapaz. Luan é a segunda vítima do ataque à escola. A namorada dele, Karoline Verri Alves, também foi ferida a tiros e morreu ainda no local.

