Especialistas alertam para redução de testes de Covid-19 no Brasil

O número de testes de diagnósticos de Covid-19 caiu 11,5% no mês de setembro, conforme dados preliminares do Ministério da Saúde. O Brasil fez em agosto cerca de 1.067.656 de testes tipo PCR contra apenas 944.712 em setembro, que ainda podem mudar devido ao tempo de atualização dos resultados.

De acordo com o Sistema Globo, a queda no número de testes no período entre agosto e setembro é a primeira vez desde o início da pandemia. Os testes do tipo PCR são capazes de detectar o genoma do vírus (o RNA viral) na amostra – e serve para identificar se a pessoa está infectada.

Os especialistas afirmam que a redução de testes coloca em dúvida a capacidade de o Brasil testar doentes e rastrear aqueles que com eles tiveram contato. "O que dá pra ver claramente nos dados é que a gente está diminuindo o número de testes, então, por consequência, está reduzindo o número de diagnósticos automaticamente", avalia Marcio Bittencourt, médico e pesquisador do Hospital Universitário da USP em entrevista ao Sistema Globo.