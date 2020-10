Kassio Marques passa por sabatina no Senado para vaga no STF

O desembargador do Tribunal Federal da 1ª Região (TRF-1), Kassio Marques será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (21). Ele é indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) que foi aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello.

De acordo com o Sistema Globo, para assumir o cargo, o desembargador precisa ter o nome aprovado pelo plenário do Senado, com o apoio da maioria absoluta (metade mais um) dos senadores.

Kassio Nunes Marques, de 48 anos, foi advogado por 15 anos e está no TRF-1 desde 2011, quando foi escolhido pela então presidente Dilma Rousseff.