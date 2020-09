Entrada de estrangeiros deve ser liberada nos aeroportos de todo Brasil

Uma portaria que está fase de assinatura dos ministros deve liberar a entrada de estrangeiros em todos os aeroportos do Brasil, a partir dessa sexta-feira (25).

De acordo com a emissora de TV CNN, o documento deve derrubar a proibição de desembarque internacional que vigora atualmente nos aeroportos de Roraima, Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Os seis estados são os únicos que ainda tem esse tipo de restrição determinada anteriormente pelo próprio Governo Federal.

Contudo, algumas medidas de segurança e regras devem ser cumpridas para a liberação. Entre elas está a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de seguro de saúde válido em território nacional.

Este documento deve comprovar que o estrangeiro tem cobertura de seguro durante todo o período em que permanecer no Brasil.

Ele também deve ter a cobertura de mínima no valor de R$ 30 mil e está firmado em pelo menos três idiomas: português, espanhol e inglês. As diretrizes são requisitos exigidos nos aeroportos e devem ser ligados à risca.

A portaria foi formulada em consenso entre os ministérios da Saúde, Justiça, Infraestrutura e Casa Civil.