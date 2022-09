Empresária, neta e mais 3 pessoas morrem em acidente gravíssimo em rodovia

Uma empresária, sua neta e mais 3 pessoas morreram em um acidente gravíssimo entre duas caminhonetes na noite desta sexta-feira (23), na BR-163, no trecho entre os municípios Sinop e Itaúba. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para um hospital.

As caminhonetes, sendo uma Mitsubishi Pajero branca e uma Toyota Hilux, estavam trafegando no trecho entre as cidades quando bateram de frente. A polícia investiga se um dos motoristas teria tentado fazer uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão. Os veículos ficaram destruídos com o impacto.

As vítimas que morreram foram identificadas como a avó e neta Lismara Bertoleti, 52, e Isadora Pineze Ribeiros, 8, que estavam na Pajero branca. E Jonas da Silva Vieira, 38, Claudiomiro Soares dos Santos, 44, e o sobrinho dele, Carlos André dos Santos, de 37 anos.

Lismara, Jonas e Carlos são as vítimas que ficaram presas às ferragens e morreram no local do acidente. Claudiomiro e Isadora chegaram a ser socorridos pelos bombeiros, mas o homem morreu no hospital horas depois e a criança faleceu antes que pudesse receber o atendimento.

Seguem internados no Hospital Regional de Sinop um homem de 33 anos e sua filha de 5 anos, e outro homem de 43 anos. Segundo informações, um deles é pai de Isadora.