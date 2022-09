Vídeo: PF 'invade' e tira TV do ar por divulgar fake news contra o PT

O juiz que determinou o fechamento da TV, Marcelo Pio, disse que o veículo distorceu a informação e que não houve comprovação de que o dinheiro tinha ligação com a campanha de Fonteles ou com o PT.

Na última terça-feira (20), após uma ação da PF, a TV propagou a informação de que R$ 380 mil tinham sido apreendidos e que o dinheiro era para a campanha do candidato ao governo Rafael Fonteles (PT). A TV Piauí é crítica do Partido dos Trabalhadores (PT), seus membros e apoiadores, como o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

A operação foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), que também ordenou a retirada de parte do conteúdo da TV do ar, reportagens e a suspensão das redes sociais, pois a TV Piauí é alvo de investigação que apura a divulgação de fake news.

