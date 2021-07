Emanuela Medrades contesta versão dos irmãos Miranda sobre invoice

Ambos disseram que o documento tinha incoerências, inclusive, a prévia do pagamento adiantado de US$ 45 milhões a uma empresa em Singapura.

A diretora relatou que a invoice foi enviada no dia 21 de março. Os irmãos e o servidor na CPI afirmaram que o envio foi no dia 18.

