Em depoimento, viúva de Bebianno diz que destruiu celular de ex-ministro

A advogada Renata Bebianno, viúva de Gustavo Bebianno, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), prestou depoimento aos investigadores do Ministério Público e da Polícia Federal que apuram o suposto esquema de disparos de WhatsApp na campanha eleitoral de 2018.

De acordo com a Folha de São Paulo, a viúva contou que destruiu o último celular do seu marido, que era um dos homens de confiança do presidente, antes de ser demitido do governo. Ela ainda afirmou que não mexeu e nem fez buscas no aparelho, no entanto, a versão não convenceu os investigadores.

Gustavo Bebianno sofreu ameaças antes de sua morte, em março deste ano. Ele foi demitido após se envolver em polêmicas e atritos com Carlos Bolsonaro (Republicanos).