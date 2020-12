Justiça determina exame psicológico em Saul Klein após acusações de estupro

A Justiça de São Paulo determinou uma perícia psicológica no empresário Saul Klein, de 66 anos, filho do fundador das Casas. Saul é acusado de estuprar e aliciar 14 mulheres.

De acordo com o R7, o filho do herdeiro, Phillip Klein, entrou na justiça com um pedido de interdição contra o pai alegando gastos “inconsequentes” da fortuna da família . Ele conta que o pai investiu boa parte do patrimônio no São Caetano, time de futebol do ABC paulista, que, para a família, foi “dinheiro jogado fora”. Desde 2019, Klein reverteu os investimentos para a Ferroviária, outro clube sediado paulista, onde também é gestor.

Sobre as acusações de estupro, a defesa do empresário alega que as supostas vítimas estão tentando “enriquecer à custa de Klein” e que ele era “sugar daddy”, quando há um relacionamento em troca de dinheiro.

O exame deve ser feito em até 30 dias e o oficial de justiça responsável por intimar o acusado terá que descrever as condições e o estado de saúde de Saul.