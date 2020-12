Ex-presidente Dilma Rousseff lamenta casos de feminicídio durante Natal

A ex-presidente Dilma Rousseff usou sua conta no Twitter, neste sábado (26), para lamentar os feminicídios que aconteceram semana do Natal, no Brasil, e aproveitou para cobrar justiça. Ela comentou o caso da juíza Viviane Arronenzi que foi esfaqueada pelo ex-marido na frente das filhas, no Rio de Janeiro. Também falou de Thalia Ferraz, que foi morta pelo ex na frente da família, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

“Os feminicídios da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, no Rio de Janeiro, e da jovem Thalia Ferraz, em Santa Catarina, confirmam que no Brasil ser mulher é um risco permanente – e isto vale para qualquer idade e classe social”, escreveu.

“As mulheres estão ameaçadas por uma rotina trágica: assédio, agressão, estupro e assassinato. Basta de impunidade, de leniência das autoridades e de tolerância com a violência contra a mulher. As leis que criamos para punir agressores e feminicidas devem ser aplicadas com rigor”, completou.