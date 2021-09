Em Curitiba alunos vão escolher entre ensino presencial ou remoto

De acordo com as unidades municipais da capital paranaense, 70% das famílias optaram pelo modelo presencial; e 30% dos estudantes continuarão estudando de forma remota, com vídeo aulas e kits pedagógicos.

A Secretaria de Educação informou que os responsáveis devem decidir se o aluno segue estudando em casa ou se ele retorna à escola.

Os alunos que voltarem às aulas presenciais terão de seguir os protocolos de segurança, como: medir a temperatura dos estudantes ao entrar nas unidades de ensino; uso de máscara; lavar as mãos com água e sabão; e limpar com álcool em gel. Além disso, a orientação é que a entrada e a saída dos estudantes sejam escalonadas para evitar aglomeração.

A rede municipal de Curitiba tem 140 mil alunos em 415 unidades de ensino.