Dona de hotel de luxo morre após cirurgia plástica

A família então buscou transferi-la para outro hospital, mas a obtenção do laudo médico para liberação teria demorado aproximadamente três horas. Nesse intervalo, o estado de saúde de Fábia se agravou e ela veio a falecer ao dar entrada na nova unidade médica. A causa do óbito foi determinada como tromboembolismo pulmonar gorduroso e choque obstrutivo.

Fábia submeteu-se a uma mamoplastia e uma lipoaspiração no Hospital Unique, sob os cuidados do cirurgião plástico Nelson Fernandes, no sábado (4). No entanto, nos dias seguintes à cirurgia, Fábia começou a apresentar complicações e foi acometida por fortes dores abdominais, e retornou ao hospital queixando-se de dor e solicitou internação, mas a instituição teria se recusado a admiti-la.

