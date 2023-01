DJ fica ferida ao disparar por engano canhão no próprio rosto; vídeo

Flávia Ribeiro, conhecida como DJ Flavinha, sofreu queimaduras e cortes no rosto após erra a direção de um canhão de confetes e atingir o próprio rosto. O acidente aconteceu na última sexta-feira (20), em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Flávia Ribeiro, conhecida como DJ Flavinha, sofreu um acidente em Balneário Camboriú na noite da última sexta-feira (20). A profissional estava se apresentando em um evento quando estourou um canhão de papel no rosto, provocando queimaduras. pic.twitter.com/USqUhhqFcg — Cpx Da Penha & Cpx Do Alemão! OFC 2 (@CpxDaPenhaCpxD2) January 24, 2023

Nas imagens é possíveis ver quando a artista mira o canhão, mas não perceber que estava virado para o próprio rosto.

Após o disparo, ela sai correndo e pede para ir a um hospital.

"Mesmo com o estouro do 'papel-canhão', eu corri para trás do equipamento [de som] e continuei tocando mesmo com muito sangue escorrendo, com muita dor. Joguei o cabelo para frente e continuei ali. Pessoal da minha equipe quis me tirar, e eu não quis sair", relatou, em vídeo divulgado no Instagram.

A DJ disse ainda que, após cerca de 20 minutos de apresentação, desceu do palco e foi à emergência do evento, de onde foi encaminhada para um hospital hospital.