Gabriel se desculpa com Fred e MC Guimê

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel está tendo conversas importantes nesta terça (24) no BBB 23. O modelo, que falou sobre seu possível cancelamento fora da casa, conversou com seus aliados Fred e MC Guimê para se desculpar.

Fred foi conversar com o brother sobre suas atitudes no jogo terem colocado o grupo do quarto Deserto como o grupo dos vilões da edição. "É f*da porque dá vontade de falr: 'Vamos desligar todos os microfones e resolver?', mas a gente não tem essa opção. Então a gente falou ontem aqui à noite com o pessoal do grupo e estamos falando com você pra gente não tocar mais nesse assunto", disse o influencer.

Gabriel desabafou: "De um dia pro outro, eu não mudei 100%. Não vou ser hipócrita e dizer que sou outra pessoa. Só que eu comecei a por a mão na consciência e vi que eu tava errado, e eu assumo isso. Eu entendo o lado de vocês de estar comigo como grupo e soar errado pra quem tá lá fora, mas não é isso. Não quero vocês colados em mim", disse o modelo, completando: "Podem ficar tranquilos que minha cabeça tá sendo revista. Eu botei a mão na consciência e não vou mais comprometer esse grupo por minha causa. Eu entendo se vocês precisarem tomar uma decisão mais áspera comigo e posicionar um pouco mais forte".

Guimê opinou: "Você disse: 'Irmão, tô me sentindo envergonhado'. E eu falei: usa esse erro pra se renovar e não se martiriza por isso", disse o cantor. Gabriel, então, falou sobre sua visão de jogo hoje: "Me deu mais gana de ficar no jogo porque eu preciso resolver essa parada aqui dentro. Se eu sair, eu não vou ter chance de me explicar, ninguém vai querer me ouvir. Vi que errei muito em questão de acidez, de entrar aqui um cara muito jogador e não pensar nos outros", disse o brother.