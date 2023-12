Dia da Consciência Negra será feriado nacional

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra feriado nacional.

O dia é celebrado em 20 de novembro, uma homenagem a Zumbi do Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, morto em 1695. O feriado foi aprovado com 268 votos a favor, 121 contra e duas abstenções.

Para a relatora do projeto, a deputada federal Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, a vitória representa o acumulo de anos de luta. A primeira proposta para reconhecer o dia 20 de novembro como feriado nacional foi apresentada há 35 anos pela deputada federal também pelo PT, Benedita da Silva.

Agora, Reginete acredita que a nova data pode significar passos importantes no combate ao racismo no presente e no futuro.

O projeto que cria o novo feriado já tinha sido aprovado pelo Senado e, agora, para entrar em vigor precisa ser sancionado pelo presidente Lula. Quando isso acontecer, a data já entra no calendário oficial do país.

Segundo o projeto, o feriado vai ser batizado como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Atualmente, o 20 de novembro já é feriado em seis estados e em mais de mil cidades.

Com informações da Agência Brasil