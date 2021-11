'Cuidados devem ser mantidos com variante Ômicron', diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tranquilizou os brasileiros neste domingo (28) ao falar sobre a variante Ômicron. Ele reafirmou que a principal arma contra a covid-19 é a vacinação.

“Gostaria de tranquilizar todos os brasileiros, porque os cuidados com essa variante são os mesmos cuidados com as outras variantes. A principal arma que nós temos para enfrentar essas situações é a nossa campanha de imunização”, disse ele.

A nova cepa do coronavírus, a Ômicron, foi identificada em Botsuana, país vizinho à África do Sul, em meados de novembro. No Brasil, ainda não foi registrado nenhum caso da Ômicron.