Cristian lamenta dupla com Marvvila

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristian reclamou com Cezar sobre ter passado a primeira semana de BBB 23 (Globo) em dupla com Marvvila.

Ele e a cantora tiveram vários desentendimentos ao longo dos dias. Cezar também não se deu bem com Domitila, e os dois seguem como "rivais" no jogo.

Cristian: "Eu me senti muito mal quando entrei com a Marvvila. Na hora, tava tudo bem, tamo junto. Com o passar dos dias, cara, eu comecei a ficar muito irritado com as paradas. [...] E isso me prejudicou muito no início. Mas isso começou a mudar, porque eu comecei a ser eu".

O gaúcho disse que tentou não "externar" seu incômodo. "Beleza, passou, bola pra frente", disse.

Cristian: "Se tu for a pessoa que se dá bem com todo mundo, tu tá sendo falso."