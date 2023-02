Lexa comemora permanência de Guimê no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Guimê conseguiu completar três semanas no BBB 23 (Globo) sem ir ao Paredão, para a alegria de sua esposa Lexa. A cantora comemorou a permanência do marido no reality.

"Essa semana muitas pessoas puderam conhecer mais o coração dele e o quanto ele é divertido", opinou ela em seu Twitter.

Lexa ainda revelou com quem está sua torcida para o terceiro paredão do BBB 23: "É uma aliada dele no jogo".