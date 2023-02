Estudante de jornalismo foi estuprada antes e depois de ser morta, diz inquérito

Segundo a delegada, Nathália Figueiredo, Thiago filmou parte do crime quando ele e a vítima estavam sujos de sangue. A imagem havia sido deletada do celular dele, mas a polícia conseguiu recuperar o vídeo.

O inquérito da Polícia Civil do Piauí concluiu que a estudante de jornalismo, Janaína Bezerra, 22, foi estuprada antes e depois de ser morta dentro da Universidade Federal do Piauí. O crime ocorreu no dia 28 de janeiro.

