Covid: Em uma semana, Brasil perde 21.172 vidas em cenário apocalíptico

Apesar de as estatísticas mostrarem uma leve queda nesses óbitos no Sul e no Norte, no Amazonas eles voltaram a subir e o governo já se prepara para a 3° onda da doença.

Na última sexta-feira (9), a imprensa também anunciou que no país a maioria das internações notificadas pelos hospitais são de pacientes com menos de 40 anos.

Diante do quadro, o Brasil ocupa a posição de primeiro lugar no ranking mundial como o país que onde mais morrem infectados por dia. Especialistas atrelam o resultado a disseminação da variante P.1 de Manaus, que se espalhou por todo o país e é 2,5 vezes mais transmissível que o vírus original.

