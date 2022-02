Covid-19: Brasil tem 28,6 milhões de casos e 648,1 mil mortes

O Brasil chegou a 28.670.242 pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram confirmados 91.595 diagnósticos positivos de covid-19. Ontem, o painel de informações da pandemia administrado pelo Ministério da Saúde trazia 28.578.647 casos acumulados.

A quantidade de casos em acompanhamento de covid-19 está em 2.027.516. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta nem evoluíram para morte.

O número de mortes em decorrência de complicações causadas pela covid-19 alcançou 648.160 vidas perdidas para a pandemia. Entre ontem e hoje, foram registrados 770 óbitos. Ontem, o painel de dados da pandemia marcava 647.390 falecimentos.

Ainda há 3.116 mortes em investigação. As mortes em investigação ocorrem pelo fato de haver casos em que o paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi covid-19 ainda demandar exames e procedimentos posteriores.

Até hoje, 25.994.566 pessoas se recuperaram da covid-19. O número corresponde a 90,7% dos infectados desde o início da pandemia.

Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (25). Nele, são consolidadas as informações enviadas por secretarias municipais e estaduais de saúde sobre casos e mortes associados à covid-19.

Os números em geral são menores aos domingos, segundas-feiras o nos dias seguintes aos feriados em razão da redução de equipes para a alimentação dos dados. Às terças-feiras e dois dias depois dos feriados, em geral há mais registros diários pelo acúmulo de dados atualizado.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (164.305), Rio de Janeiro (71.659), Minas Gerais (59.539), Paraná (42.220) e Rio Grande do Sul (38.199).



Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (1.969), Amapá (2.102), Roraima (2.131), Tocantins (4.103) e Sergipe (6.240).

Vacinação

Até hoje foram aplicados 369,8 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 167,8 milhões com a 1ª dose e 144,1 milhões com a 2ª dose ou dose única. Outros 50,9 milhões já receberam a dose de reforço.