Jogadores brasileiros não conseguem deixar Ucrânia e continuam isolados

O empresário contou ainda que eles escutam explosões de bombas nas proximidades do hotel e por isso não quiseram arriscar a sair do bunker onde estão cerca de 50 brasileiros com bebês e crianças. O grupo se comunica com a diplomacia brasileira por site e Telegram.

Os jogadores e seus familiares foram avisados com pouca antecedência pelo Itamaraty de que um trem sairia com destino a cidade ucraniana de Chernivsti, de onde poderiam tentar chegar até a Romênia. Mas sem segurança, o grupo prefiriu não se arriscar pelas ruas da capital ucraniana tomada por militares russos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.