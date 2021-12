Corpo de menina que desapareceu em naufrágio no Pará é encontrado

O corpo de uma menina de 8 anos foi encontrado nesta véspera de ano novo (31), após ter desaparecido na última segunda-feira (27), no Rio Araguaia, sul do Pará. Além dela, um bebê de 8 meses e um homem já foram encontrados durante resgate do Corpo de Bombeiros. Continuam desaparecidos três adultos e uma outra criança. O naufrágio ocorreu após o casco de uma rabeta furar com 13 pessoas de uma mesma família, que estavam retornando de uma confraternização. Seis foram resgatados com vida imediatamente por ribeirinhos. A Polícia Civil segue investigando o caso, assim como a Marinha.

