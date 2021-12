Anvisa recomenda suspender temporada de navios de cruzeiro após surto de covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu recomendar ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (31), a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro, após surtos de Covid-19 serem registrados nos navios MSC Splendida e Costa Diadema, que tiveram atividades interrompidas e está no Porto de Santos. A recomendação se dá após inúmeros casos de infecção por covid serem confirmados nas embarcações que operam cruzeiros marítimos ao longo da costa brasileira. Além desses, também é levado em conta os dados nacionais e mundiais, além do acompanhamento dos casos da variante Ômicron em território nacional. Informações da Anvisa confirmam que essa nova variante tem o potencial maior de infecções, ou seja, se espalha mais facilmente do que as outras variantes.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.