Confira as dezenas sorteadas no concurso 2.434 da Mega-Sena

A Mega-Sena sorteou na noite deste sábado (04), as seis dezenas do concurso 2.434. O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e pode pagar o prêmio de R$16 milhões para quem acertar sozinho os seis números.



Confira as dezenas: 01 - 02 - 14 - 40 - 51. O rateio será divulgado em breve.



As chances de vencer na Mega-Sena com a aposta simples de R$4,50 é de 1 em 50.063.860. Já com a aposta mais cara, que custa R$22.522,50 (de 15 dezenas), as chances mudam para 1 em 10.003, de acordo com a Caixa.