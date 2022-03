Cliente xinga cantora que não sabia música do Mamonas Assassinas e esfaqueia dono de bar

Um cliente identificado como Nédio Risieri, de 53 anos, xingou uma cantora e esfaqueou o dono de um bar na noite desta quarta (30), em Sorriso, na região norte de Mato Grosso.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por Alessandra da Silva, esposa da vítima, Nédio estava bebendo no estabelecimento quando pediu que a cantora cantasse uma música da banda Mamonas Assassinas. Após a mulher informar que não sabia a música, o homem passou a ofendê-la. “Essa cantora não canta nada, é uma lésbica, uma idiota”, diz o relato de Alessandra no boletim.

Ainda conforme os relatos, Alessandra passou a ser ofendida pelo cliente após pedir que ele parasse com os xingamentos. Com isso, o homem foi expulso, mas retornou ao local com uma faca e começou a ameaçar Celso Antônio, proprietário da choperia. Ao tentar conversar com Nédio, o dono do bar foi esfaqueado por ele no peito.

O cliente fugiu do estabelecimento em uma caminhonete Hilux, cor prata, e não foi localizado. A vítima foi socorrida e segue internada no Hospital 13 de Maio, em Sorriso.