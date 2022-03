Vinte alunos são queimados durante trote de Universidade Federal

Os estudantes do curso de medicina veterinário teriam sido os responsáveis pelo 'ritual de celebração' aos novos alunos. As vítimas disseram que precisaram pedir dinheiro nos semáforos, depois levados para um terreno baldio onde foram obrigados a se ajoelharem.

Vinte alunos tiveram queimaduras durante o trote da Universidade Federal do Paraná, (UFPR) campus de Palotina, na região oeste do estado, na quarta-feira (30).

