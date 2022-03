Desacordada, mulher é abandonada em rua e estuprada por homem; Vídeo

Uma testemunha relatou ao G1 que a vítima tem 41 anos e estava bebendo em um comércio na Rua Antônio Cavalcante Rangel. Por volta de 4, o bar fechou e o dono do bar com alguns frequentadores, deixam a mulher na rua desacordada.

Desacordada e bêbada, uma mulher foi abandonada na rua e estuprada por um homem que passava no local. O caso aconteceu no dia 20 de março, em Itaitinga, em Fortaleza, e foi gravado por câmera de segurança.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.