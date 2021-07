Ciclista é atropelado e motorista oferece R$ 5 mil para não chamar polícia

Segundo ele, visualmente, todos os ocupantes do veículo "estavam bem embriagados". O para-choque do veículo ficou danificado.

Ele chegou a cair no chão, mas não se feriu. A roda da bicicleta ficou destruída. Seis pessoas estavam no carro, sendo que quatro deixaram o local após o acidente.

De acordo com a vítima, que é sargento do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o suspeito ainda tentou oferecer R$ 5 mil para ele não chamasse a polícia.

Manaus/AM - Um ciclista foi atropelado na manhã deste sábado (31) NA Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte, por um veículo conduzido por um jovem de 19 anos. O motorista estava com sinais de embriaguez, segundo o G1.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.