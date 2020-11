Cerca de 3,6 milhões recebem parcelas do auxílio emergencial nesta quinta

A Caixa realiza o pagamento nesta quinta-feira (12) de novas parcelas do auxílio emergencial para 3,6 milhões de pessoas nascidas em julho, que fazem parte do ciclo 4 do calendário.

De acordo com o R7, o saque para esse grupo está previsto para 26 de novembro. No entanto, o valor já pode ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

O auxílio emergencial deve superar até esta sexta-feira (13) a marca de R$ 250 bilhões pagos a 67,8 milhões de brasileiros. O benefício, criado para diminuir os impactos da pandemia de coronavírus na população de baixa renda.