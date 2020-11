Alcolumbre pede apuração sobre incêndio em subestação no Amapá

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que vai pedir à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público Federal (MPF) uma investigação para apurar as causas do incêndio na subestação de energia que provocou um apagão no Amapá. O estado está desde a terça-feira (03) sem energia elétrica e sem previsão para normalizar situação.

De acordo com o Sistema Globo, o pedido acontece após a decisão do presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, de adiar as eleições em Macapá, atendendo ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).