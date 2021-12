Caso Boate Kiss: julgamento terá depoimentos de sobrevivente e testemunha de acusação neste sábado

O julgamento do incêndio da boate Kiss entra no quarto dia e uma testemunha arrolada pela defesa de Elissandro Spohr, e Maike Ariel dos Santos, sobrevivente indicado pelo assistente de acusação, serão ouvidos neste sábado (04), no Foro Central de Porto Alegre.

