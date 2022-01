Casal revela que 'fugiu' de cruzeiro ao notar surto de Covid-19 em navio

Um casal revelou que "fugiu" do MSC Splendida ao perceber que poderia haver um surto de casos de Covid-19 no navio devido ao descumprimento dos protocolos de prevenção à doença.

"No dia 27, fugimos do navio, em Porto Belo, porque percebemos que não havia qualquer preocupação com a Covid lá dentro. O problema só virou notícia no dia 28, quando a Anvisa impediu os passageiros de descerem do navio em Balneário Camboriú. A gente fugiu por um triz. Sou extremamente grupo de risco, e se não tivéssemos saído aquele dia, só Deus sabe o que teria acontecido. Tenho auto grau de imunossupressão", relata a empresária Sofia Maria Dias Nadelicci, de 20 anos.

De acordo com Sofia, as pessoas não usavam máscaras e que não havia distanciamento social nas áreas de lazer da embarcação. "Na hora do jantar, não tinha nenhum protocolo, milhares de pessoas sem máscara, tudo lotado. As mesas coladas umas nas outras. Eu comecei a sentir uma energia muito pesada lá dentro, e a passar mal de nervoso", conta.

"Nos sentimos muito mal, nervosos, e em Porto Belo, o primeiro porto, já decidimos ir embora. Pedimos o desembarque, e nos obrigaram a assinar um papel afirmando que não pediríamos reembolso de nada. Reforçaram várias vezes que ficaria sem dinheiro. Disse a eles que preferia ficar sem o dinheiro do que sem vida, e já entrei em contato com meu advogado, que irá seguir com processo sobre essa obrigatoriedade de assinar o papel", finaliza.

Em nota, a MSC Esplendida informou que segue o "protocolo de saúde e segurança, definido e aprovado pela Anvisa, alinhado ao protocolo global, prevê que, no momento do embarque, todos os hóspedes com 12 anos ou mais devem apresentar comprovante de vacinação completa contra a Covid-19, e todos os hóspedes com 2 anos ou mais precisam apresentar um teste RT-PCR negativo feito dentro de 72 horas, ou um teste de antígeno realizado dentro de 24 horas antes do embarque".