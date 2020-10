Carro capota e mata 4 pessoas após colisão com muro da Jequiti

Três homens de 17, 23, e 24 anos e uma mulher de 26, morreram após o carro em que eles estavam capotar na madrugada deste domingo (4), na Rodovia Anhanguera, em São Paulo.

Uma grávida de 17 anos foi resgatada com vida e levada a um hospital. O acidente ocorreu por volta das 2h, na ocasião o motorista perdeu o controle do veículo, colidiu com muro da empresa de cosméticos Jequiti, nas proximidades do SBT e capotou violentamente em seguida.

As quatro vítimas morreram na hora e a ferida segue internada, mas não há informações sobre a gravidade do estado dela. O que se sabe é que ela sofreu ferimentos na parte da cabeça.